Notizie Milan – I rossoneri “tifano” per Giampaolo al Fenerbahce

MILANO – Marco Giampaolo potrebbe tornare presto in panchina. L’ex allenatore del Milan, infatti, sembra abbia suscitato l’interesse del Fenerbahce. Il club turco è alla ricerca di una nuova guida tecnica e il profilo dell’allenatore nato a Bellinzona sembra aver fatto fatto breccia. Soprattutto la capacità di lavorare con i giovani pare venga valutata molto positivamente e il Diavolo, dal canto suo, fa il tifo per la riuscita positiva della possibile trattativa. Il club meneghino, se davvero Giampaolo diventasse il nuovo tecnico del Fenerbahce, riuscirebbe a risparmiare 4 milioni di euro lordi, secondo gli accordi presi a suo tempo tra la società rossonera e il tecnico.

