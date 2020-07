Notizie Milan – I rossoneri sono ancora interessati a Milik?

MILANO – Tuttosport riporta degli aggiornamenti sul fronte Milik e Juventus. L’attaccante del Napoli, resta uno dei nomi sempre al centro delle voci di mercato, vista la sua probabile partenza una volta chiusa questa stagione. I bianconeri secondo il quotidiano avrebbero messo sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro più uno tra Romero e Luca Pellegrini, ma la società partenopea avrebbe rimandato al mittente la proposta, perché l’unica che può interessare agli azzurri resta Federico Bernardeschi. In tutto questo il Milan sembra essersi defilato, vista anche la preferenza dell’ex Ajax verso un trasferimento a Torino, piuttosto che a Milano. I rossoneri non sembrano mai essere andati oltre al semplice apprezzamento e avrebbero virato con decisione su Luka Jovic del Real Madrid. Il serbo è l’obiettivo numero per l’attacco nella prossima sessione estiva di mercato.

