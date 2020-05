Notizie Milan – I rossoneri seguono un nuovo attaccante

MILANO – Il continua a sondare il mercato. Il club rossonero, infatti, è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante, ma tutto dipenderà da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro, se decidesse di restare a Milano allora il club meneghino andrà alla ricerca di una seconda punta. Mentre in caso contrario l’obiettivo principale sarà un nuovo centravanti. in ogni il Milan acquisterà un nuovo attaccante. Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, il portale Transfermarkt.it riporta l’interesse del Diavolo nei confronti di un attaccante del Salisburgo, e il suggerimento potrebbe essere arrivato direttamente da Ralf Rangnick. Si tratta di Seikou Koita, protagonista dell’ultimo mondiale Under 20. I rossoneri ci starebbero pensando, ma bisognerà fare i conti con il gruppo Red Bull e le altissime valutazioni dei suoi gioielli.

