Notizie Milan – I rossoneri provano a strappare un calciatore al Chelsea

MILANO – Il Milan avrebbe presentato un’offerta per Tariq Lamptey, classe ‘2000 del Chelsea. Il giovane calciatore è in scadenza di contratto con il club inglese quest’estate e vorrebbe andare a giocare. Oltre ai rossoneri sulle sue tracce ci sarebbe anche il Lille, entrambe le società vorrebbero prenderlo a parametro zero. In Inghilterra però altri club vorrebbero acquistare il giocatore in questa sessione di mercato. Si tratta del Brighton, dello Sheffield United e del Crystal Palace, tutte queste squadre avrebbero messo sul piatto 5 milioni di sterline per Lamptey. Il Diavolo è in corsa per il giovane talento, ma deve fare attenzione alla concorrenza .