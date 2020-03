Notizie Milan – I rossoneri hanno un piano per riscattare Rebic

MILANO – Ante Rebic è arrivato al Milan in estate, grazie ad un’operazione di prestito, biennale, con diritto di riscatto. Se la prima parte di stagione del croato è stata al di sotto delle aspettative, nella seconda parte il calciatore è letteralmente esploso. Complice anche il cambio di modulo, adoperato da Stefano Pioli, per integrare le sue caratteristiche al resto dell’undici titolare. Nei giorni scorsi abbiamo scritto della possibilità che il giocatore corresse il rischio di non venir riscattato, nonostante sia stato uno dei trascinatori dei rossoneri. Senza contare la volontà dello stesso Rebic, cioè quella di continuare ad indossare la maglia del Diavolo. Oggi però, come riporta Tuttosport, la situazione sembra essere ben diversa. Il club meneghino vorrebbe trattenere il croato in rosa, ma nei suoi piani non è previsto il riscatto nella prossima finestra di mercato, bensì tra un anno. Quando il prestito con la società tedesca terminerà e il contratto del calciatore con l’Eintracht Francoforte sarà in scadenza. Una mossa che il preciso obiettivo di riuscire ad abbassare i costi dell’operazione, aspetto fondamentale della nuova linea dirigenziale del Milan.

