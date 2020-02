Notizie Milan – I rossoneri hanno provato a strappare Sartori alla Dea

MILANO – La notizia ha del clamoroso ed è stata rilanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan avrebbe provato a strappare Giovanni Sartori all’Atalanta, ma il dirigente della Dea avrebbe declinato l’offerta. Sartori è il direttore dell’area tecnica degli orobici e insieme a Gasperini ha creato la squadra che in queste ultime stagioni è riuscita a qualificarsi alla Champions League. Oltre che a superare il girone eliminatorio della competizione. in poche parole è uno dei creatori dell’Atalanta dei miracoli. Ultimamente però tra il dirigente e l’allenatore dei bergamaschi ci sono stati degli screzi. Nonostante questo sembra davvero difficile riuscire a convincere Sartori, che difficilmente lascerà il suo incarico nel club della famiglia Percassi.

