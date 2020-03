Notizie Milan – I rossoneri dovrebbero tornare ad allenarsi lunedì prossimo

MILANO – Continua a dilagare l’emergenza diffusione del Coronavirus, in tutto il mondo, ma questo non fermerà il Milan. I rossoneri, infatti, dovrebbero tornare ad allenarsi a Milanello, il prossimo lunedì 16 marzo, salvo nuove comunicazioni. In questo momento tutte le attività del club meneghino sono state sospese, con i giocatori che hanno iniziato a lavorare nelle loro case. Ovviamente lo stato d’emergenza attuale è molto probabile che il Diavolo decida di posticipare il ritorno a lavoro, in base anche alle decisioni che saranno prese dalle FIGC, la Lega di Serie A e, ovviamente, il Governo italiano. Nei prossimi giorni, quindi, sono attese delle novità.

