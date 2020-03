Notizie Milan – I rapporti fra Raiola e Gazidis complicano il rinnovo di Donnarumma

MILANO – Appare sempre più difficile arrivare ad un accordo con Donnarumma – e soprattutto col suo agente Mino Raiola – per rinnovare l’attuale contratto. Stando a SportMediaset, i contatti fra le parti, per ora, non hanno portato alcun frutto e più passa il tempo, più si complica la trattativa. Fra Raiola e Gazidis i rapporti non sono idilliaci e il pesante ingaggio di Gigio, da sei milioni di euro a stagione, potrebbe indurre la società a ‘sacrificarlo’ sul mercato, cedendolo nella prossima sessione estiva per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno. Insomma, le strade di Donnaumma e del Milan, probabilmente, si separeranno. Per sostituirlo, uno dei profili maggiormente apprezzati da Gazidis è quello di Alex Meret.

