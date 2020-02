Notizie Milan – I quattro nomi su cui verrà costruito il futuro

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan sta iniziando a progettare la prossima stagione e il futuro. In questo senso ha già deciso quali sono i calciatori, attualmente in rosa, su cui puntare. Si tratta di Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Samu Castillejo e Ante Rebic. Tutti e quattro non verrano ceduti in estate o non lasceranno la compagine meneghina. Il Diavolo quindi ripartirà da questi giocatori, nonostante il possibile cambio della guida tecnica o la conferma di Stefano Pioli. per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, invece, tutto dipenderà dalla volontà dello svedese. Il suo status e pari a quello dei compagni sicuri di rimanere a Milanello, ma l’ultima parola sul continuare o meno al Milan spetterà a lui.

