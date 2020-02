Notizie Milan – I dettagli dell’operazione Rebic-André Silva

MILANO – Il Milan ha intenzione di trattenere Ante Rebic, il club meneghino vorrebbe riscattare il cartellino del giocatore, di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il croato è arrivato al Milan in estate nell’operazione che ha portato in Bundesliga André Silva, scambio di prestiti biennali. L’accordo tra le due società non prevede alcun riscatto del cartellino al momento e il Diavolo dovrà fare incontrare nuovamente il club tedesco se ha intenzione di acquistare definitivamente la punta. A conferma di questo, all’indomani dell’ufficialità dell’operazione, era intervenuto Oliver Frankenbach, direttore finanziario della squadra tedesca. Il dirigente confermò che né il Milan, né l’Eintracht avevano concordato una cifra per gli eventuali riscatti dei prestiti, ma non aveva chiuso la porta. Aprendo all’eventualità di futuri incontri per trovare un accordo. Attualmente, però, nel 2021 sia Rebic che André Silva torneranno nei rispettivi club d’appartenenza.

