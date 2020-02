Notizie Milan – Handanovic sempre in forse per il derby

MILANO – Manca davvero poco al derby di Milano, soltanto 2 giorni, e le due squadre sono alle prese con i recuperi di Ibrahimovic e Handanovic. Se per i rossoneri la situazione legata allo svedese sembra virare verso l’ottimismo, lo stesso non si può dire per lo sloveno. Il portiere dell’Inter è è fermo a causa di un’infezione al mignolo della mano sinistra, problema che gli ha fatto saltare il match con l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato. L’estremo difensore nerazzurro sta facendo di tutto per esserci, proverà ad allenarsi con uno speciale tutore, per capire se potrà sopportare il dolore. La decisione definitiva, comunque non verrà presa prima di domenica, il giorno della partita.