Notizie Milan – Handanovic e Sensi ancora in dubbio per il derby

MILANO – Continua inesorabile la marci di avvicinamento al derby di Milano. La partita tra Milan e Inter andrà in scena domenica prossima, il 9 febbraio, alle 20:45. Sky Sport, poco fa, ha riporta delle nuove indiscrezioni sui possibili recuperi dei nerazzurri in vista del match. I rossoneri osservano e aspettano, l’incontro di domenica sta assumendo sempre di più i connotati di una partita a scacchi. Ecco le ultime news. Galgliardini sicuramente non ci sarà. Mentre, Handanovic e Sensi continuano a lavorare, ma loro presenza è ancora in dubbio. Il centrocampista è alle presa con un problema al polpaccio. Il portiere invece, non ha ancora recuperato al problema alla mano. A riportarlo è stato Andrea Paventi.