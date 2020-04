Notizie Milan – Halilovic: “In estate torno in Italia, ma non so cosa accadrà”

MILANO – Il futuro di Alen Halilovic sarà ancora in rossonero, almeno nel breve periodo. Il centrocampista del Milan, infatti, in questa stagione ha giocato in prestito in Olanda, all’Herenveen, ma la conclusione anticipata dell’Eredivisie lo riporterà in Italia quest’estate. Lo stesso giocatore croato è intervenuto su quello che lo aspetterà nella prossima stagione, ai microfoni di Tportal.hr. Ecco le sue parole.

: «Non ho molte informazioni sul mio futuro al momento. Ho un contratto con il Milan e sicuramente in estate tornerò in Italia, per allenarmi con loro, ma sto aspettando comunicazioni dai rossoneri. Non essendoci più Boban è diventato più complicato per me ottenere informazioni. L’emergenza legata al Coronavirus ha creato molta confusione. Attualmente sono concentrato sul mio ritorno al Milan, in questa stagione ho giocato contro l’Olympiacos e il Dudelange, ma con pessimi risultati, anche le opportunità date a noi giovani sono state poche, ma forse la soluzione migliore era quella di aspettare pazientemente. Poi ho accettato il trasferimento in prestito, ma non è stata una buona idea. In futuro dovrò fare più attenzione sulle decisioni che prenderò».

