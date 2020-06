Notizie Milan – Hakan Calhanoglu l’uomo ovunque di Pioli

MILANO – Continua la marcia di avvicinamento del Milan alla semifinale di ritorno della Coppa Italia, contro la Juventus. Stefano Pioli, in vista del match con i bianconeri, è alle prese con prove tattiche e possibili moduli di gioco. Il tecnico rossonero però sembra avere le idee chiare su un suo calciatore: Hakan Calhanoglu. Il turco è uno dei titolari inamovibili per l’allenatore del diavolo, un vero e proprio jolly che può essere schierato sia centrocampo, che sulla fascia, o da trequartista dietro la punta, come sta accadendo in questi giorni a Milanello. Proprio quest’ultima soluzione dovrebbe essere scelta per la partita di Torino, con Calhanoglu pronto ad innescare Rebic.

