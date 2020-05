Notizie Milan – Gotze, una pretendente in meno per i rossoneri

MILANO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha una rivale in meno per arrivare a Mario Gotze. Il calciatore tedesco, al termine di questa stagione, si libererà a parametro zero dal Borussia Dortmund e i rossoneri starebbero pensando di piazzare seriamente il colpo. Anche altri club però sembrano avere le stesse intenzioni del Diavolo, tra questi c’è la novità rappresentata dalla Lazio. La società biancoceleste ha deciso di fare un passo indietro, nonostante l’interesse per il trequartista teutonico. Le richieste del giocatore sarebbero risultate troppo alte per riuscire a portare in porto l’operazione. Una notizia che può far felice il Milan che dovrà fare i conti con una rivale in meno.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live