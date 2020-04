Notizie Milan – Gotti: “L’Udinese non svende i propri talenti”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Sportiva è intervenuto Luca Gotti, allenatore dell’Udinese. Il tecnico tra i tanti temi toccati ha risposto anche alle domande di mercato su De Paul e Musso. I due calciatori sono stati accostati più volte anche al Milan. Ecco che cosa ha detto.

: «E’ vero questi giocatori hanno molto mercato e l’Udinese ha sempre preparato calciatori per poi lasciarli andare verso altri contesti. Bisognerà capire però quali saranno le condizioni del mercato estivo, se le offerte saranno congrue alle valutazioni dei due. Non abbiamo intenzione di svendere i nostri talenti e non abbiamo bisogno di fare cassa, quindi posso dire che questa è una situazione tutta da vedere».

