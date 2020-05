Notizie Milan – Gollini: l’Atalanta fissa il prezzo del portiere

MILANO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta starebbe aprendo all’idea di provarsi di Gollini. L’estremo difensore della Dea è reduce da una buona stagione a Bergamo, tanto da essere riuscito ad attirare l’attenzione di diversi club. Tra questi c’è anche il Milan, i rossoneri infatti sono alle prese con il rinnovo di Gigio Donnarumma. Se l’estremo difensore del diavolo dovesse decidere di salutare allora la pista Gollini potrebbe “surriscaldarsi”. Il club meneghino dovrà però fare i conti con la concorrenza che arriva dalla Premier League e le richieste dell’Atalanta, che avrebbe fissato il prezzo del cartellino del portiere a 25 milioni di euro.

Il Milan, però, potrebbe aver in mano la carta vincete per arrivare a Gollini: il cartellino di Caldara. Il difensore è attualmente in prestito dai rossoneri al club di Gasperini. Le due società dovrebbero incontrarsi per ridiscutere i termini legati al riscatto del giocatore e chissà che il diavolo non provi ad inserire l’estremo difensore della Dea nella trattativa.

