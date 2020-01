Notizie Milan – Gli occhi del del Cagliari su Rade Krunic

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni sul mercato in uscita per quanto riguarda il Milan. Dopo il mancato accordo con il Napoli per Rodriguez, Piatek vicino all’Herta Berlino, così come Suso al Siviglia e l’interesse della Fiorentina per Paquetà. Anche Rade Krunic è finito al centro di una possibile nuova operazione per i rossoneri. Carli, direttore sportivo del Cagliari, oggi, si sarebbe recato a Casa Milan, com’era già accaduto nei giorni scorsi, per palesare l’interesse del Cagliari nei confronti di Rade Krunic. L’ex Empoli in questa stagione ha fatto fatica ad imporsi in rossonero, spesso gli è stato preferito Kessie. Per ora però sono soltanto voci di un possibile interessamento, al club meneghino non sono arrivate offerte ufficiali.