Notizie Milan – Gli agenti di Paquetà chiamano la Fiorentina

MILANO – Il futuro di Paquetà sembra essere, con il passare dei giorni, sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista rossonero in questa stagione ha faticato molto ad imporsi. Nonostante il cambio di guida tecnica, il brasiliano non è mai riuscito ad essere decisivo né è mai entrato nel novero dell’undici titolare. I tempi con Gattuso in panchina, quando l’ex Flamengo era uno degli uomini fondamentale del Diavolo sembrano essere, ormai, soltanto un ricordo. L’insoddisfazione sembra aver preso il sopravvento, il calciatore pare aver deciso di voler cambiare aria e negli ultimi giorni, come riportato da calciomercato.com, avrebbe “aperto” alla possibilità di un trasferimento alla Fiorentina. Sempre secondo il portale l’entourage del giocatore sarebbe in contatto con la società Gigliata e i suoi agenti dovrebbero aver fatto registrare alla società di Commisso l’intenzione di volersi trasferire in Viola. Adesso la palla passa ai due club, che dovranno accordarsi sul costo dell’operazione.

