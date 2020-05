Notizie Milan – Giampaolo, tre squadre interessate all’ex rossonero

MILANO – Il Milan tifa per Marco Giampaolo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, sull’ex tecnico rossonero, infatti, ci sono tre diversi club in vista della prossima stagione: Udinese, Torino e Fenerbahce. Uno scenario che non che far felice il Diavolo, dato che con il ritorno in panchina dell’ex guida tecnica della Sampdoria, le casse della società meneghina risparmierebbero ben quattro milioni di euro.

L’avventura di Giampaolo al Milan è durata soltanto sette partite e tre punti in classifica. Una situazione ben diversa rispetto alle aspettative di inizio stagione. Lex allenatore rossonero è ancora senza squadra, ma nonostante l’attuale campionato di Serie A non sia finito, le voci sul suo futuro si moltiplicano con il passare del tempo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live