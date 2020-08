Notizie Milan – Giampaolo, risoluzione con i rossoneri e poi firma con il Toro

MILANO – Sky Sport ha riportato le ultime novità di mercato sul futuro di Marco Giampaolo. L’ex tecnico del Milan, infatti, sarebbe sempre più vicino al Torino, anzi la firma sul suo prossimo contratto sarebbe imminente. Prima però della fumata bianca servirà trovare un accordo con i rossoneri per la risoluzione del contratto che lega ill tecnico di Bellinzona con il Diavolo. Sempre secondo l’emittente satellitare, domani Giampaolo sarà a Milano e incontrerà la dirigenza del Milan proprio per trovare un accordo. Poi potrà firmare il biennale che i granata gli hanno proposto. Una buona notizia per i rossoneri, che potranno in questo modo risparmiare diversi milioni di euro, dato che l’allenatore era ancora a libro paga

