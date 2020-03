Notizie Milan – Giampaolo in pole per la panchina dell’Udinese

MILANO – Nonostante la buona stagione, sulla panchina dell’Udinese, Luca Gotti potrebbe non essere alla guida club friulano il prossimo anno. Il nome che in questo momento sembra essere in pole position per i bianconeri è quello di Marco Giampaolo. L’ex allenatore del Milan risulterebbe essere nel novero dei possibili pretendenti insieme a D’Aversa del Parma e De Zerbi del Sassuolo. La famiglia Pozzo starebbe riflettendo, anche visti i buoni risultati raggiunti da Luca, dopo un inizio di stagione particolarmente negativo sotto la guida i Igor Tudor. L’idea dell’Udinese sarebbe quella di affiancare a Gotti proprio Giampaolo.

