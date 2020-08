Notizie Milan – Giampaolo: “I rossoneri? Mi spiace non aver tempo”

MILANO – Marco Giampaolo neo-tecnico del Torino è stato presentato alla stampa, nella giornata attuale. L’allenatore tra le tante domande è tornato a parlare della sua avventura al Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri:

«La mia esperienza al Milan? La prima cosa che mi ha colpito sono le grandi risorse, come il centro sportivo che è di alto livello e tante altre cose. Però devo essere sincero, sono rimasto molto deluso, non ho avuto tempo di poter dimostrare il mio valore. Sono potuto stare in panchina solo per sette partite».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live