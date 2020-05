Notizie Milan – Giampaolo al Toro, i rossoneri sperano

MILANO – Marco Giampaolo potrebbe tornare presto in panchina. L’ex allenatore del Milan, infatti, sembra abbia suscitato l’interesse del Torino. Il club Granata sembra essere alla ricerca di una nuova guida tecnica, nonostante la fiducia riposta in Moreno Longo. Soprattutto la capacità di lavorare con i giovani pare venga valutata molto positivamente. Il Diavolo, dal canto suo, fa il tifo per la riuscita positiva della possibile trattativa. Il club meneghino, se davvero Giampaolo diventasse il nuovo tecnico del Torino, riuscirebbe a risparmiare 4 milioni di euro lordi, secondo gli accordi presi a suo tempo tra la società rossonera e il tecnico.

