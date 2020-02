Notizie Milan – Giacinti: “Lotteremo per restare al secondo posto”

MILANO – Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione delle rossonere. Attualmente le ragazze di Maurizio Ganz sono in lotta per un posto in Champions League, visti gli ottimi risultati in campionato. Ecco le parole dell’attaccante del Diavolo.

: «Siamo in crescita, in questo momento riusciamo anche a giocare di più e questo può essere solo che positivo per il Milan. Sono tornata a segnare e sono contenta di questo, perché in queste modo riesco ad essere d’aiuto alle mie compagne. Vogliamo lottare fino alla fine della stagione per rimanere al secondo posto, nessuno si aspettava di vederci lì, ma adesso ci siamo e faremo di tutto per restarci».

