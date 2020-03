Notizie Milan – Giacinti: “Il mister ci scrive ogni giorno”

MILANO – DAZN ha intervistato Valentina Giacinti, il capitano del Milan Femminile. La calciatrice ha parlato del rapporto della squadra con mister Ganz e degli allenamenti da casa. Ecco le sue parole.

: «Dobbiamo assolutamente seguire le regole per uscire da questa situazione difficile. Comunque mi tengo allenata anche a casa, mi diverto a pensare ad esercizi alternativi, tanti oggetti in casa posso tornare utili. Il nostro preparatore atletico ci manda gli ogni giorni nuove cose da fare, il mister ci scrive ogni giorno, vuole sapere come stiamo e se ci alleniamo. Ovviamente la parte più difficile è quella legata alla testa, non è facile tenere la mente allenata. Personalmente cerco di concentrarmi sul prossimo obiettivo, sulla prossima partita».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live