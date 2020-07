Notizie Milan – Giacinti: “Il mio modello? Morata”

MILANO – Valentina Giacinti ha partecipato a una speciale chat online. Il capitano del Milan Femminile si è raccontata e ha parlato anche dei suoi punti di riferimento. Ecco che cosa ha detto:

«I idoli? Quando ero più piccola mi piaceva tantissimo Christian Vieri. Tifavo per lui, in qualunque squadra giocasse. Ero letteralmente innamorata. Poi crescendo, lui ha appeso gli scarpini al chiodo, mentre io ho iniziato a giocare calcio. Oggi ti ti direi Morata, guardo tutti i suoi movimenti in partita, quello che trasmette, per me è un modello, mi ispiro tantissimo a lui. E quel tipo di giocatore che vedi e vuoi imitare».

