Notizie Milan – Giacinti: “Il goal al Derby è stato fantastico”

MILANO – Valentina Giacinti ha parlato, in un’intervista disponibile sull’app ufficiale del Milan, di alcuni momenti a questa stagione, del Mondiale di calcio Femminile e altri tematiche, legate sempre al calcio. Ecco che cosa ha detto il capitano del Diavolo Femminile.

: «Il Mondiale è stato qualcosa di incredibile, ho sempre sognato di fare goal in quella competizione e molti miei amici mi dicevano che forse ero troppo esagerata, poi sono stati smentiti. Parlando di sogni non posso non citare la rete al Derby, contro l’Inter. Volevamo vincere a ogni costo, io poi consideravo quella partita fondamentale per la stagione, poi il mio goal è stato decisivo, un momento fantastico».

Poi Valentina Giacinti ha continuato parlando della Refiloe Jane Foundation: «E’stata una di quella esperienza dal forte impatto, tutti quei bambini che vogliono realizzare i loro sogni e poterli aiutare, è stato incredibile. Sono rimasta colpita, c’erano bambini che arrivavano al campo senza scarpe o con una più grande dell’altra, mi sono resa conto di quanto noi siamo fortunati, aver potuto donare qualcosa mi ha riempito il cuore».

Il capitano del Milan Femminile ha poi continuato parlando della sua routine pre-partita: «Sono serena, a volte magari penso alle mie scaramanzie, ma poi mi concentro su quello che voglio ottenere in campo. Mi faccio il fine della partita, prima che inizi il match, poi una volta finita la gara analizzo i miei errori, in modo da non rifarli».

