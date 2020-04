Notizie Milan – Giacinti: “Gazidis ci ha detto di stare tranquille”

MILANO – Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, ha preso parte alla diretta Instagram sul profilo di Pierluigi Pardo. la calciatrice ha risposto alle domande del giornalista e ha parlato della sua quarantena, rivelando anche un messaggio ricevuto da Gazidis. Ecco le sue parole.

: «Mi alleno per restare in forma e per passare il tempo, leggo, faccio dei giochi di società, questa è la mia quarantena. Cerco di non pensare a questa situazione, è davvero pesante. Queste non sono state settimane semplici a Bergamo. Gazidis ci ha scritto, ci ha detto di stare tranquille, che dovevamo pensare a stare bene pensare a noi stesse e alla serenità mentale. Poi penseremo al calcio».

