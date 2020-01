Notizie Milan – Giacinti: “Derby? Prima ci sono Orobica e Bari”

MILANO – Valentina Giacinti, sembra avere le idee molto chiare. Il capitano del Milan Femminile, ha parlato ad un evento organizzato da Adidas, dei prossimi impegni delle rossonere. Ecco le sue parole.

: «Prime del Derby abbiamo altri impegni. Pensiamo già all’Orobica Bergamo e al recupero con il Pink Bari. prima dobbiamo fare sei punti contro le prossime avversarie e poi ci concentreremo sull’Inter. Certo, il derby è sempre una partita importante, tra l’altro giocheremo anche in casa. Però, per noi avrebbe poco senso battere le nerazzurre e non l’Orobica e il Bari».