Notizie Milan – Gettate le basi anche per il rinnovo di Calhanoglu

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Il Milan avrebbe già iniziato a lavorare al rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu. Numero dieci rossonero, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Diavolo avrebbe tutta l’intenzione di trovare un nuovo accordo con l’entourage del turco. Alla base della buona riuscita dell’operazione c’è un adeguamento contrattuale, rispetto 2,5 milioni di euro che percepisce adesso il calciatore con il Milan. Per il club meneghino Calhanoglu è una priorità ma bisognerà capire quanto chiederà il calciatore per rinnovare e quanto i rossoneri avranno intenzione di offrire.

