Notizie Milan – Gentile: “Ibra determinante a 40 anni dovrebbe far riflettere”

MILANO – Sulle frequenze di TMW radio, all’interno del programma sportivo radiofonico Maracanà, è intervenuto Claudio Gentile. L’ex calciatore e allenatore dell’ Under 21 Italiana, ha parlato anche del Milan. Ecco che cosa ha detto.

: «Il Milan deve capire chi vuole trattenere per la prossima stagione. Ibrahimovic per esempio da quando è tornato ha fatto un ottimo campionato, ha dato maggiore peso alla squadra e ha incredibili doti di leadership, è esperto e sa comandare un gruppo. Certo, però, che se un calciatore di quarant’anni diventa determinante, in una squadra importante e ambiziosa come il Milan, bisogna iniziare a fare delle riflessioni».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live