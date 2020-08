Notizie Milan – Gazzetta: rinnovo Ibra, non sarà attesa all’infinito

MILANO – Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è l’argomento che tiene banco in “casa Milan”. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, i rossoneri avrebbero alzato l’offerta al calciatore, arrivando ad offrire 6 milioni di euro all’anno. L’attaccante però non avrebbe ancora dato una risposta al club di via Aldo Rossi. Una situazione particolare perché dagli ambienti rossoneri filtra ottimismo, ma il Milan non sarò disposto ad aspettare per sempre. Nel frattempo domani inizia il raduno degli uomini di mister Pioli e lo svedese non ci sarà. Il Milan però se non dovessero arrivare segnali da Ibrahimovic, inizierà a guardasi intorno.