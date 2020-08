Notizie Milan – Gazzetta dello Sport: “Ri-Ibra 9”

MILANO – “Ri-Ibra 9”, Questo è il titolo scelto della Gazzetta dello Sport per gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Lo svedese ha accettato l’ultima proposta dei rossoneri da 7 milioni di euro a stagione e sabato sarà a Milano per unirsi a Stefano Pioli e ai suoi compagni di squadra. L’attaccante cambierà anche anche numero di maglia nella prossima stagione, dalla numero 21 alla 9. Il Diavolo quindi ritrova il suo trascinatore, pronto ad immergersi in un campionato che per quanto riguarda il Milan dovrà dare delle conferme, sulla scelta di Stefano Pioli come guida tecnica, e dovrà far vedere una crescita della compagnie rossonera. Il Milan punta alla Champions League anche nella prossima stagione.