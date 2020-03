Notizie Milan – Gazidis prende ad esempio il “modello Calhanoglu”

MILANO – Una rivoluzione estiva sembra essere, ormai, alle porte per il Milan. Ivan Gazidis avrà sempre più potere decisionale all’interno del club meneghino e anche il prossimo mercato del Diavolo passerà dalle sue strategie. Il dirigente sudafricano infatti ha intenzione d’imporre il Salary cup sugli stipendi dei calciatori, con un tetto massimo fissato a 2,5 milioni di euro. Come riporta il Corriere dello Sport, per tutti i giocatori che non si adegueranno a questa nuova linea della società dovrà essere trovata una soluzione. I casi più spinosi sono quelli di Donnarumma e Romagnoli, i loro stipendi pesano sulle casse rossonere e i loro rinnovi dovranno essere rivisti al ribasso, oppure potrebbe essere presa in considerazione una loro cessione. Chi non sembra avere questo problema è Calhanoglu, il turco infatti, percepisce 2,5 milioni di euro a stagione e con l’arrivo Rangnick in panchina potrebbe avere un ruolo da protagonista nella prossima annata rossonera.

