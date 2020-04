Notizie Milan – Gazidis non si ferma: in arrivo nuovi sponsor

MILANO – Nonostante la delicatissima situazione finanziaria che sta attraversando il calcio – e nella quale si troverà anche nei prossimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria – il Milan sta riuscendo a stringere importanti accordi di sponsorizzazione. Nei giorni scorsi è stata trovata l’intesa con la piattaforma di trading online ‘ROinvesting‘ e, forse già entro la fine di questa settimana, sarà ufficializzato il rinnovo con ‘Fly Emirates‘ fino al 2022. Non solo, ma stando a MilanNews, la squadra dirigenziale rossonera, capitanata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, starebbe per formalizzare ulteriori accordi con altri partner commerciali, permettendo così al club di incrementare i propri ricavi economici.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...