Notizie Milan – Gazidis, incontri decisivi nelle prossime settimane con Ibra, Maldini e Massara

MILANO – Nel caos che regna sovrano in casa milanista, Ivan Gazidis, amministratore delegato, cercherà di fare chiarezza con una serie di incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane. Il dirigente sudafricano parlerà innanzitutto con Zlatan Ibrahimovic per capire le intenzioni dello svedese: nonostante il club voglia abbassare il tetto ingaggi a massimo due milioni a stagione, Gazidis potrebbe fare un’eccezione proprio per Ibra proponendogli il rinnovo contrattuale di un anno. Inoltre, stando al Corriere dello Sport, andrà in scena anche un confronto con Massara e Maldini, necessario dopo il licenziamento di Boban per chiarire sia le intenzioni dei due dirigenti, sia quelle della società rossonera su di loro.

