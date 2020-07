Notizie Milan – Gazidis aspetta ancora una risposta da Maldini

MILANO – Che l’offerta fattagli da Ivan Gazidis, per rimanere all’interno del Milan, non gli sia mai piaciuta non è un mistero. Paolo Maldini però non ha ancora dato una risposta al dirigente sudafricano e nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un nuovo confronto, dove è attesa questa risposta. Un ruolo “alla Nedved”, senza più la responsabilità dell’area tecnica, com’è adesso. Un ruolo pur sempre operativo, ma che ridimensionerebbe la bandiera rossonera. Un’idea che non ha entusiasmato l’ex capito del Milan, anzi la sensazione è che Maldini difficilmente accetterà di veder ridimensionato il suo ruolo, preferendo salutare il diavolo.

