Notizie Milan – Gazidis a pranzo con Pioli per riportare tranquillità

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Ivan Gazidis e Pioli ha pranzo insieme. L’incontro è andato in scena oggi, alle 14:00 al centro sportivo di Milanello, come riportato da Sky Sport. Serve tranquillità a tutto l’ambiente rossonero, lo sa bene anche il dirigente sudafricano che ha voluto testimoniare con la sua vicinanza, al tecnico e a tutto lo staff, la sua fiducia nel lavoro fatto fino ad oggi. Dopo il terremoto Boban, che ha caratterizzato le vicende del Diavolo nei giorni, serve tornare alla tranquillità per preparare la sfida con il Genoa di domenica prossima e più in generale per il continuo della stagione. Il Milan è ancora impegnato in Coppa Italia e nella corsa alla prossima Europa League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live