Notizie Milan – Ganz: “Meglio la fase offensiva di quella difensiva”

MILANO – Il tecnico del Milan Femminile, Maurizio Ganz, ha parlato al termine del match di campionato tra le sue ragazze e il Bari. Ecco le sue parole al termine del match.

: «Abbiamo trovato subito il goal, non poteva esserci partenza migliore. Però poi ci siamo complicati la vita da soli. Il bari è stato bravo ad aver trovato 3 goal, ma è stato demerito nostro. la vittoria è stata cercate, non è mai facile giocare con squadre che si chiudono in difesa e poi ripartono in contropiede. Nella seconda frazione di gioco siamo rientrati in campo decisi, abbiamo trovato due reti in sei minuti e da quel momento tutto è stato più facile per noi. Sono molto contento della fase offensiva, ma non di quella difensiva visti i goal che abbiamo incassato oggi».