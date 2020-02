Notizie Milan – Ganz: “Grande soddisfazione vincere tre derby consecutivi”

MILANO – Il Milan Femminile di Maurizio Ganz, vince e si aggiudica il derby contro l’Inter, si tratta della terza vittoria consecutiva per le ragazze rossonera nelle stracittadine. Ecco le parole dell’allenatore della sezione Femminile del Diavolo, a fine partita.

: «Nella partita con l’Empoli avevamo la panchina corta, oggi invece ho la rosa giusta per arrivare in fondo al campionato. Giacinti è stata brava a non farsi condizionare dall’errore dal dischetto, ha saputo riscattarsi. Con questo modulo (4-3-2-1) rendiamo meglio tante calciatrici possono andare in goal. Oggi c’era tanta pressione e l’Inter era motivata, volevano fare bene, entrambe le squadre volevano vincere. Ogni partita sarà importante,noi dobbiamo arrivare fino in fondo e poi faremo i conti. Le mie ragazze non mollano mai, abbiamo trovato i goal nel secondo tempo, e questa cosa mi piace moltissimo perchè anche io non mollo mai».