Notizie Milan – Galliani: “Il rigore di ieri non è come il goal di Muntari”

MILANO – Le polemiche per il rigore concesso ieri sera alla Juventus, nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan non accennano a diminuire. Sulla querelle è intervenuto oggi anche Adriano Galliani con alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa presente a margine di un evento sociale presso l’ospedale di Desio. Ecco cosa ha detto lo storico amministratore delegato dei rossoneri.

: «Non vi dirò quello che ho detto o pensato ieri sera, però potete capire, il mio cuore è diviso tra Milan e Monza. Non esageriamo però, non è come il goal di Muntari, quell’episodio va al di là del bene e del male».

