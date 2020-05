Notizie Milan – Galliani: “Con l’Udinese abbiamo fatto ottimi affari”

MILANO – : «Trattare con te è sempre stato difficilissimo, ma i tuoi prodotti sono sempre stati ottimi. Ricordo le trattative complicate per portare al Milan Helveg e Bierhoff nel 98. Quell’anno però vincemmo lo scudetto. Così come per Jankulovski, poi vincemmo Supercoppa Europea con un suo gol, il Mondiale per Club e la Champions League».

Questo è il particolarissimo messaggio d’auguri di Adriano Galliani a Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese che oggi compie 79 anni. Lo storico amministratore delegato del Milan ha voluto mandare un messaggio a forti tinte rossonere.

