Notizie Milan – Galli: “Pobega è duttile, può giocare in più ruoli”

MILANO – Filippo Galli è intervenuto nella diretta Instagram della pagina Fantapiu3. Tra i tanti temi toccati dall’ex calciatore e dirigente del Milan c’è stato il suo passato in rossonero e Tommaso Pobega, calciatore del Diavolo che sta disputando una stagione da protagonista in Serie B, con la maglia del Pordenone. Ecco le sue parole.

: «Sono legato al Milan, ma non so se hanno ancora bisogno di me. Sono un tifoso rossonero da quando avevo cinque anni e spero di rivedere la mia squadra del cuore in alto, il più presto possibile. Pogeba? E’ al secondo anno di prestito, l’anno scorso ha giocato a Terni, quest’ano invece è al Pordenone. Il suo percorso di crescita lo ha portato ad acquisire tante conoscenze, é duttile, può giocare sia in un centrocampo a due , che in in quello a tre. Sa fare sia la mezzala che il centrocampista. E’ ravo negli inserimenti, ha struttura e corsa, ma gli scout del Milan a valuteranno la sua crescita».

