Notizie Milan – Gabriele Capanni verso il Catania in prestito

MILANO – Il Milan sta per ultimare una nuova operazione in uscita. Si tratta di Gabriele Capanni, giovane calciatore rossonero, che ha iniziato questa stagione al Novara. Dopo il ritorno a Milano, per l’interruzione del prestito, dovrebbe unirsi al Catania. La modalità di trasferimento è sempre a titolo temporaneo, ma non sono previsti obblighi o diritti di riscatto. Il Diavolo vuole continuare a far crescere il ragazzo e la soluzione scelta è quella di mandarlo a giocare per fargli fare esperienza. Per Capanni il ritorno al Milan è stato solo di passaggio.