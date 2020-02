Notizie Milan – Gabbia verso una nuova maglia da titolare

MILANO – Matteo Gabbia va verso una nuova maglia da titolare. Dopo l’esordio a San Siro contro il Torino e il debutto dal primo minuto a Firenze, il difensore centrale classe ’99 è pronto per affiancare Alessio Romagnoli anche nella sfida di domenica con il Genoa. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio con Mateo Musacchio è ancora aperto, ma Gabbia pare essere in vantaggio. Sempre in difesa, potrebbe ritrovare spazio Davide Calabria nel ruolo di terzino destro, concedendo un turno di riposto ad Andrea Conti.

