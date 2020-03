Notizie Milan – Gabbia verso una maglia da titolare contro la Juve

MILANO – Simon Kjaer ha pienamente recuperato dal suo infortunio ed è a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì sera. Tuttavia, ci sono buone probabilità che il centrale danese venga relegato in panchina, a beneficio del giovane Matteo Gabbia. Quest’ultimo, fresco di rinnovo contrattuale, ha suscitato ottime impressioni sia contro il Toro che a Firenze. Mister Pioli pare intenzionato a concedergli una nuova maglia da titolare, al fianco di capitan Romagnoli.

