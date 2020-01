Notizie Milan – Gabbia resta, mercato chiuso in difesa

MILANO – Mercato chiuso per quanto riguarda la difesa. Dopo la partenza di Mattia Caldara e l’arrivo di Simon Kjaer, il Milan ha deciso di non fare altre operazioni nel reparto difensivo in questa sessione di gennaio. Per diversi giorni si è parlato di un possibile trasferimento in prestito di Matteo Gabbia, finora utilizzato una sola volta in stagione (in Coppa Italia contro la Spal). Tuttavia, come riferisce Repubblica, il Milan ha deciso di trattenerlo, confermando l’attuale pacchetto di centrali difensivi, composto da Romagnoli, Musacchio, Kjaer e, appunto, Gabbia.