Notizie Milan – Gabbia: “Lavoro per conquistare la fiducia del mister”

MILANO – Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Matteo Gabbia. Il giovane difensore del Milan si è espresso sulla sua stagione e sul periodo di quarantena forzata. Ecco che cosa ha detto.

Sulla quarantena

: «Ho sfruttato questo periodo per stare con le persone della mia famiglia che normalmente vedo di meno, durante l’anno».

L’esordio e lo stop forzato

: «L’ultimo periodo, a livello sportivo, è stato molto importante, poi però ci siamo dovuti fermare. Il mio è stato solo un inizio, un assaggio del calcio che conta. Non mi considero ancora un titolare inamovibile del Milan, Lavoro per migliorare tutti i giorni in allenamento e per conquistarmi la fiducia del mister».

Il suo futuro

: «Nel calcio i risultati sono fondamentali, Io sono concentrato su questo e non penso al futuro».

Il finale di stagione

: «Ci sono ancora molte partite prima della fine del campionato, ben 12. Noi scenderemo in campo per mettercela tutta».

