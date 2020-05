Notizie Milan – Futuro Pioli: ci pensa anche il Parma

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’effetto domino sulle panchine di Serie A dovrebbe partire quest’estate, a stagione, forse, conclusa. Stefano Pioli, a ameno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe restare al Milan. La dirigenza rossonera, infatti, sembra ormai aver deciso di voler puntare su Rangnick. Secondo quanto riporta il portale TMW, però, sulla guida tecnica del Diavolo ci sarebbero gli occhi di due club di Serie A. Il primo è il Torino, i Granata cambierà direttore sportivo e Davide Vagnati è il grande favorito, con lui dovrebbe arriva anche un nuovo allenatore. Pioli è nel novero delle possibili scelte, ma ad oggi sembra essere stato staccato da Roberto d’Aversa del Parma. Proprio la squadra gialloblù vorrebbe cautelarsi, nel caso in cui la sua guida tecnica accettasse la corte del club di Urbano Cairo, con l’attuale mister del Milan.

